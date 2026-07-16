Новый проект "Добрые соседи" расскажет о стратегическом партнерстве РФ и Китая

Холдинг ON Медиа Холдинг ON Медиа совместно с телеканалом "Известия", Радио Sputnik и Медиакорпорацией Китая (CMG) запускает просветительский проект "Добрые соседи", приуроченный к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.