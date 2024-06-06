Подмосковный спецназ Росгвардии задержал ведьму Алену Полынь по подозрению в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих

Жительнице Ивантеевки предъявлены обвинения в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. По версии следствия, она продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также размещала в Интернете видеоролики, унижающие религиозные чувства верующих.
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