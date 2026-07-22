Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Fifth Circuit To Rehear Drug Trafficker's Second Amendment Challenge

Fifth Circuit To Rehear Drug Trafficker's Second Amendment Challenge

Fifth Circuit To Rehear Drug Trafficker's Second Amendment Challenge Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times, A federal appeals court voted to rehear a constitutional challenge to a federal law that prevents felons from possessing guns, weeks after Supreme Court Justice Clarence Thomas said he hoped a lower court would consider the law's constitutionality.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии