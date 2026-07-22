Fifth Circuit To Rehear Drug Trafficker's Second Amendment Challenge Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times, A federal appeals court voted to rehear a constitutional challenge to a federal law that prevents felons from possessing guns, weeks after Supreme Court Justice Clarence Thomas said he hoped a lower court would consider the law's constitutionality.
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