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Аргументы и Факты

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  • Eduard
    Твари!Два уголовных дел...
  • Vova Гарин
    *Великие спецы*проявили себя о чём неоднократно предупреждали вальку стаканЧибис подтвердил ...
  • Светлана Зуева
    В ФБ не захожу уже год или полтора.....сидят там модераторы кастрюли....сплошной понос....Facebook отключил...

Ефимов: за пять лет город выделил 30 участков для строительства ФОКов

Ефимов: за пять лет город выделил 30 участков для строительства ФОКов

С 2020 года по итогам торгов инвесторы арендовали около 22,8 гектара земли в Москве для строительства спортивных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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