Афганистан приблизился к самообеспечению мясом птицы

Передача земельных участков частным лицам в скором времени позволит Афганистану достичь самообеспечения мясом птицы, оценку Афганской палаты сельского хозяйства и животноводства 23 июля сообщило издание Food & Agri business.
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