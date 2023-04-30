«Москва нам не враг»: Пригожин рассказал об отсутствии планов по захвату власти в стране

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью военному корреспонденту Семену Пегову. В нем бизнесмен, в частности, прокомментировал распространяемую в последнее время информацию о планах его частной армии захватить власть в стране.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью военному корреспонденту Семену Пегову. В нем бизнесмен, в частности, прокомментировал распространяемую в последнее время информацию о планах его частной армии захватить власть в стране.
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