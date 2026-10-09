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Царьград

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Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Мэр Сергей Собянин сообщил, что 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны.Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны успешно отразили атаку, осуществлённую при помощи пятнадцати беспилотных летательных аппаратов.

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