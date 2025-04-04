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Царьград

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Русский снайпер «Мага» три дня подстерегал украинского «коллегу»

Русский снайпер «Мага» три дня подстерегал украинского «коллегу»

Русский снайпер рассказал, как трое суток караулил украинского «коллегу».Заснеженные поля под Угледаром стали ареной напряженного противостояния двух метких стрелков – русского снайпера с позывным "Мага" и его украинского противника.

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