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Русская весна

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В США признались, для чего им нужен конфликт на Украине

В США признались, для чего им нужен конфликт на Украине

Вашингтону понадобился конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами, в чем недавно признался американский сенатор Линдси Грэм, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.

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