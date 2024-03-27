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ИЗВЕСТИЯ iz

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Путин выразил уверенность в выполнении ВС РФ поставленных задач

Путин выразил уверенность в выполнении ВС РФ поставленных задач

Во время рабочего визита в Торжок 27 марта президент России Владимир Путин провел беседу с военными летчиками, в ходе которой заявил, что не сомневается в выполнении Вооруженными силами (ВС) РФ поставленных задач.

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