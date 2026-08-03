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Аргументы и Факты

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Путин: метро в Красноярске нужно запустить «в наши времена»

Путин: метро в Красноярске нужно запустить «в наши времена»

Российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым заявил о необходимости завершить строительство метро в Красноярске, стартовавшее более 30 лет назад, «в наши времена».

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