Литва не смогла сбить неопознанный дрон, который нарушил воздушное пространство страны.Истребители НАТО в Литве не смогли перехватить неопознанный летательный аппарат, вторгшийся в ее воздушное пространство.
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