Заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев и глава регионального минэкономразвития Евгения Шелюк на рабочей встрече рассмотрели шаги по достижению целевых показателей новой модели делового климата до 2030 года, сфокусировавшись на направлениях «Недвижимость», «Инженерные сети» и «Защита бизнеса».