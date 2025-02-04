БОРОДА - волосы на лице мужчины. Служит для накопления жизненной и духовной силы («бо» – богатство, «рода» – принадлежность к роду).
БОРОДА
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БОРОДА - волосы на лице мужчины. Служит для накопления жизненной и духовной силы («бо» – богатство, «рода» – принадлежность к роду).
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