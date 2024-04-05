Мой дом — моя крепость: как превентивный дизайн делает города безопаснее Представьте себе жилой квартал с частными домами, глухими заборами, узкими тротуарами, дорожками без пешеходных переходов и плохо освещенной детской площадкой.
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