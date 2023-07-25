В Японии разработали прототип электродвигателя с новым типом магнитов из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая

Японский производитель металла компания Protrial, ранее известная как Hitachi Metals, недавно разработала прототип электродвигателя, в котором используются магниты, не содержащие редкоземельный металл неодим.
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