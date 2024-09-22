На Западе задались вопросом про состояние украинских систем ПВО

Меркурис: у Украины могли закончиться ракеты Patriot и IRIS-T для систем ПВО Российская армия наносит удары по тактическим позициям армии Украины, что выявляет проблемы в системе противовоздушной обороны (ПВО), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии