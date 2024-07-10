Украинские военные шокировали признанием о российских войсках

«О мёртвых генералах ВСУ не написали»: ВКС России мощнейшим ударом разнесли совещавшихся в секретном бункере: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 11.07.24 г.