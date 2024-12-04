«Бабки»: почему на самом деле русские так стали называть деньги

Понять иностранцу русского человека очень сложно, если вообще возможно. Несмотря на обладание одним из самых красивых в мире языков, в бытовом общении в России часто используются жаргоные слова, обозначающие определенные предметы или действия.
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