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Царьград

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"Никто не будет платить больше": Постпред России — о выпаде Армении против ОДКБ

"Никто не будет платить больше": Постпред России — о выпаде Армении против ОДКБ

Васильев заверил РИА Новости, что страны-члены ОДКБ не будут платить больше из-за решения АрменииАрмения, как известно, оказалась в этом году делать взнос в ОДКБ.

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