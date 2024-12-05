Житель Балашихи выгуливал собаку и нашёл разложившийся труп

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.Житель Балашихи случайно нашёл на улице труп. Согласно предварительной информации, мужчина вышел на очередную прогулку с собакой, когда наткнулся на частично разложившееся тело.
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