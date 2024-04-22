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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Убийца русского парня в Москве "не виноват": диаспоры рулят

Убийца русского парня в Москве "не виноват": диаспоры рулят

Азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле В дело об убийстве 25-летнего парня в Москве уже включились "братья" убийцы.

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Комментарии
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radiofree
Нечего делать трудовым оккупантам в России,всем по кишлакам и аулам.
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1 д.
ВУ
Владимир Уфимцев
Ну и как же вы хотите этих азеров высылать? Включите телевизор: наш Гарант в &quot;десна целуется&quot; с их Президентом... В любви ему клянется, приглашает в &quot;совместный поход&quot; на Восток, во как!.. Да это лучшая реклама, и сигнал: - ребята-азеры, не ссыте, все будет хорошо!... Никто (!) вас (!) не тронет!..
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22 час.
Tania Еременко
Если это произойдёт, я не знаю, что сделаю.
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15 час.

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