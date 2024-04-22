Убийца русского парня в Москве "не виноват": диаспоры рулят

ВУ

Владимир Уфимцев

Ну и как же вы хотите этих азеров высылать? Включите телевизор: наш Гарант в "десна целуется" с их Президентом... В любви ему клянется, приглашает в "совместный поход" на Восток, во как!.. Да это лучшая реклама, и сигнал: - ребята-азеры, не ссыте, все будет хорошо!... Никто (!) вас (!) не тронет!..