Азербайджанская диаспора сказала свое слово в резонансном деле В дело об убийстве 25-летнего парня в Москве уже включились "братья" убийцы.
Убийца русского парня в Москве "не виноват": диаспоры рулят
Комментарии
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radiofree
Нечего делать трудовым оккупантам в России,всем по кишлакам и аулам.
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1 д.
ВУ
Владимир Уфимцев
Ну и как же вы хотите этих азеров высылать? Включите телевизор: наш Гарант в "десна целуется" с их Президентом... В любви ему клянется, приглашает в "совместный поход" на Восток, во как!.. Да это лучшая реклама, и сигнал: - ребята-азеры, не ссыте, все будет хорошо!... Никто (!) вас (!) не тронет!..
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22 час.
Tania Еременко
Если это произойдёт, я не знаю, что сделаю.
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15 час.
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