Баллы «Миллиона призов» направляют ветеранам Великой Отечественной и бойцам СВО

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы. Участники столичной программы лояльности «Миллион призов» могут направить свои баллы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции (СВО).
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