Актеры рассказали о съемках в экшн-сценах сериала "Банда ЗИГ ЗАГ"

1 ноября онлайн-платформа KION, показав премьеру сериала "Банда ЗИГ ЗАГ", прольёт свет на реальные события, которые происходили в 1941 году на улицах блокадного Ленинграда, сообщил кинокритик Николай Никулин.
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