Представлен недорогой кроссовер Arcfox αT7 от концерна BAIC[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первоначально бренд Arcfox, созданный концерном BAIC, долго не мог набрать обороты: марка была представлена еще в 2015 году, но ее полноценный запуск состоялся лишь в 2020-м, после дебюта кроссовера α-T.