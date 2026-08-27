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Представлен недорогой кроссовер Arcfox αT7 от концерна BAIC

Представлен недорогой кроссовер Arcfox αT7 от концерна BAIC

Представлен недорогой кроссовер Arcfox αT7 от концерна BAIC[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первоначально бренд Arcfox, созданный концерном BAIC, долго не мог набрать обороты: марка была представлена еще в 2015 году, но ее полноценный запуск состоялся лишь в 2020-м, после дебюта кроссовера α-T.

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