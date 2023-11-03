В Петербурге автомобиль сбил женщину на трамвайных путях

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого женщина была госпитализирована. По информации, опубликованной в издании «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону, инцидент случился около станции метро «Озерки».
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