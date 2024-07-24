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Ярослав Игнатовский: За Wildberries идет борьба соперничающих бизнес-кланов

Ярослав Игнатовский: За Wildberries идет борьба соперничающих бизнес-кланов

Страсти снова разгораются вокруг любимого маркетплейса российских домохозяек. Только теперь не в области трудовых отношений, а в экзистенциальном плане — говорят о якобы рейдерском захвате омпании и ее поглощении.

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