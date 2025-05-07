Ловля крокодилов

Я взглянул на короткий канал и увидел, что оба берега заполнены рыбаками. Избыток воды из крупных стоячих водохранилищ он сбрасывает в реку Кубань — в мае уровень воды в реке может подняться до угрожающих высот.
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