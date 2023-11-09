ЦАХАЛ представил доказательства использования ХАМАС машин скорой помощи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и контрразведывательная служба ШАБАК опубликовали аудиозапись, на которой предполагаемый боевик радикального палестинского движения ХАМАС рассказывает о возможности использования автомобилей скорой помощи для проезда.
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