Малкин хотел бы закончить карьеру в «Металлурге»

Его контракт с «Пингвинз» рассчитан ещё на два года.фото: nhl.com/penguins--> Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин признался, что хочет сыграть хотя бы один сезон за магнитогорский «Металлург» после окончания контракта с «Питтсбургом».