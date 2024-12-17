Евродепутат рассказал об «иррациональной агрессии» Каи Каллас в отношении Москвы

Власти Евросоюза совершили большую ошибку, назначив Каю Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, сказал «Известиям» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.
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