Названа компания, выигравшая конкурс на поставку гиперзвуковых ракет для ВВС США

Военно-воздушные силы США объявили, что американская компания Raytheon выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing и Lockheed Martin.
Военно-воздушные силы США объявили, что американская компания Raytheon выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing и Lockheed Martin.
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