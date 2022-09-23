Военное обозрение

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Названа компания, выигравшая конкурс на поставку гиперзвуковых ракет для ВВС США

Названа компания, выигравшая конкурс на поставку гиперзвуковых ракет для ВВС США

Военно-воздушные силы США объявили, что американская компания Raytheon выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing и Lockheed Martin.

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