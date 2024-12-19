В Германии вызвали беспокойство слова Путина о Трампе

Многие сейчас задаются вопросом, почему Трампу стоит быть на чеку.Выражение надежды президента России Владимира Путина на осмотрительность избранного президента США Дональда Трампа вызвало определенное беспокойство в Германии, сообщает издание Derwestern.
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