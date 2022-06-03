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Медведев заявил, что РФ сможет преодолеть санкции Запада

Медведев заявил, что РФ сможет преодолеть санкции Запада

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в рамках беседы с журналистами, что Россия без всяких сомнений, сможет противостоять санкциям, введенным Западом, и преодолеть их.

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