Медведев заявил, что РФ сможет преодолеть санкции Запада

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в рамках беседы с журналистами, что Россия без всяких сомнений, сможет противостоять санкциям, введенным Западом, и преодолеть их.
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