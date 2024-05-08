Потери ВСУ в военных действиях растут. Об этом сообщают как официальные сводки Министерства обороны России, так и источники с украинской стороны.
Потери растут, тупика больше нет: Что происходит на фронте СВО
Комментарии
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Ратник Ратник
БРАВО!
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Зато на ФБ оксаны та халыны так пиддэрживають своих хлопцив,что просто диву даешься насколько тупые эти украинские особи с кастрюлями на головах.....
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10 час.
Аким Воземчук
Украинки в ударе,шиза на них напала.самое удивительное , что и в России они не изменяют себе.
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9 час.
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