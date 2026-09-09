Вместо гранита науки — матерный русский и удушающие приёмы: мигранты диктуют правила в школах. Как начался новый учебный год в России

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Первая учебная неделя обнажила то, о чём годами предупреждали родители: мигранты не просто приходят в русские школы — они уже меняют их под себя.
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Свежие комментарии
- Мигрантка не смог...
- Я работал при оци...
- Б Мигрантка не смог...
Запретить чурбанам ходить в школу.
Интересно, по ТВ объявили, что преступления мигрантов уменьшились на 40 процентов. Абсолютное враньё. Мигранты наглеют с каждым днём
это беда
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Эх, то ли еще будет. Барьеры ставим на словах, законы ограничений не работают, а результат мы видим воочию. Скоро СВОИХ не будет замечать в этой мигрантской массе инородцев - они ж только пользу бизнесу приносят, для их все блага, а для коренных жителей беда - шиш без масла. А ГДЕ роль государства в становлении и развитии будущего поколения, какое образование они получат при давлении со стороны инородцев-мигрантов? ЧТО даст эта толпа неучей из мигрантской среды с паспортами РФ - НИЧЕГО кроме вредительства, бардака и возрождения радикального ислама. Чуждые они нам были и будут всегда. Не учит нас ничему миграция в Европу. А последствия уже видны везде. Остановите это безумие.
И какая же "выше"-стоящая сволочь установила запрет на привлечение к ответственности малолетнего подонка? почему бы не задать такой вопрос директору и, заодно, прокуратуре?