Режим беспилотной опасности: рекомендации МЧС для Ростовской области

МЧС объявило режим беспилотной опасности в Ростовской области. Жителям рекомендовано избегать открытых пространств и находиться в помещениях, не приближаясь к окнам, что поможет снизить потенциальные риски, связанные с беспилотными аппаратами.
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