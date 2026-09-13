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Регионы России

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Российские ЗРК «Бук» эффективно сбивают управляемые авиабомбы в ДНР

Российские ЗРК «Бук» эффективно сбивают управляемые авиабомбы в ДНР

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» демонстрирует высокую эффективность против управляемых авиабомб, сбрасываемых группами в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой народной республике (ДНР).

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