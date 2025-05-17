Блогер Слава Бустер задолжал налоговой 4,5 млн рублей, несмотря на роскошь

Блогер Вячеслав Леонтьев, известный как Слава Бустер, накопил долг перед российской налоговой в 4,5 миллиона рублей, одновременно показывая в соцсетях дорогостоящие покупки в Москве, включая роскошные автомобили и квартиры.
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