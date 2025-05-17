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Царьград

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Блогер Слава Бустер задолжал налоговой 4,5 млн рублей, несмотря на роскошь

Блогер Слава Бустер задолжал налоговой 4,5 млн рублей, несмотря на роскошь

Блогер Вячеслав Леонтьев, известный как Слава Бустер, накопил долг перед российской налоговой в 4,5 миллиона рублей, одновременно показывая в соцсетях дорогостоящие покупки в Москве, включая роскошные автомобили и квартиры.

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