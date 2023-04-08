МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Этот "искусственный интеллект", просто дебил.8 ПУНКТОВ ДЛЯ НАЦ...
  • Эдуард Чистяков
    Статья хорошо написано    но нет конкретного  вывода..Гнать подобных мигрантов немедленно а  виновных под суд Так нак..."ЭТО БЫЛО КРЫЛО Б...
  • Наталья Мустафина
    Всех этих «звезд» звездами сделали мы сами. Они и поверили. Что светочи жизни. Предлагаю о них забыть. Делать «Звезд»..."И БОРЯ ВЫБРАЛ ДО...

МАЛЬЧИКИ НАСИЛУЮТ МАЛЬЧИКОВ: ПРОБЛЕМА, КОТОРОЙ БОЯЛИСЬ ДАЖЕ СИЛОВИКИ

МАЛЬЧИКИ НАСИЛУЮТ МАЛЬЧИКОВ: ПРОБЛЕМА, КОТОРОЙ БОЯЛИСЬ ДАЖЕ СИЛОВИКИ

ФОТО: SAVICIC/SHUTTERSTОСK.СОM Съёмки 10-летними мальчиками "фильмов для взрослых" с собственным участием в Москве, обвинения в изнасиловании младшеклассников подростками в столице и Туве, дикие челленджи с имитацией полового акта в классах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх