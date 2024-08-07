Международный буддийский форум сосредоточится на развитии сознания человека

II Международный буддийский форум в Бурятии сосредоточится на развитии сознания человека, сообщил сообщил директор института стран Азии и Африки МГУ, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов 7 августа на пресс-конференции.
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