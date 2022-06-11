Запорожские власти рассматривают возможность возобновления производства «Запорожца»

wikipedia.org/ Terminator216 /CC BY-SA 4.0 Руководство Запорожской области вынесло на рассмотрение вопрос о возобновлении производства автомобилей «Запорожец», заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
wikipedia.org/ Terminator216 /CC BY-SA 4.0 Руководство Запорожской области вынесло на рассмотрение вопрос о возобновлении производства автомобилей «Запорожец», заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
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