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Запорожские власти рассматривают возможность возобновления производства «Запорожца»

Запорожские власти рассматривают возможность возобновления производства «Запорожца»

wikipedia.org/ Terminator216 /CC BY-SA 4.0 Руководство Запорожской области вынесло на рассмотрение вопрос о возобновлении производства автомобилей «Запорожец», заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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