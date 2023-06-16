Замминистра финансов Лавров рассказал о допобразовании детей по соцзаказу

Сегодня в сфере соцзаказа заняты 5 млн человек, и с каждым годом эта цифра растет. Одна из интересных людям программ в рамках соцзаказа — детское дополнительное образование, рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ замминистра финансов РФ Алексей Лавров.