Лучшие анекдоты про Россию, какой она стала сейчас

Россияне не теряют чувство юмора, потому что без него до пенсии точно не дожить. Всего два года назад MAXIM опубликовал подборку лучших анекдотов про Россию и россиян, но с тех пор столько всего утекло, что анекдоты потребовались кардинально новые.
Россияне не теряют чувство юмора, потому что без него до пенсии точно не дожить. Всего два года назад MAXIM опубликовал подборку лучших анекдотов про Россию и россиян, но с тех пор столько всего утекло, что анекдоты потребовались кардинально новые.
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