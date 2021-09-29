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Россиянам назвали лучшее время для вакцинации от COVID-19

Россиянам назвали лучшее время для вакцинации от COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков назвал лучшее время для будущей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости По словам эксперта, оптимальным временем для ежегодного получения прививки от COVID является август.

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