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Анатомия бизнеса

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Что делать, когда потребители называют целую категорию товаров брендом вашего конкурента. Спойлер: превратить в свое преимущество

В 1958 году французский инженер создал первый в мире насос-измельчитель для сточных вод, а спустя годы разросся до международного бренда с представительством, в том числе, и в России.

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