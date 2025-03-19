Исчезновение Луи Ле Принса ﻿

Часы истории Луи Ле Принс - необычайно яркая и талантливая личность конца XIX в. Историкам кинематографии представляется очень удивительным и незаслуженным тот факт, что его имя так мало известно нашим современникам.
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