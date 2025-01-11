Ожесточённые бои за Курскую область: последние новости на утро 11.01.2025, карта боевых действий, наступление российских войск

В приграничных районах Курской области продолжаются ожесточённые бои: российские войска развивают наступление на западном и восточном направлениях, а также отражают контратаки ВСУ, которые теряют территорию и технику.
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