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Дочь шеф-повара «Адской кухни» показала фигуру в бикини

Дочь шеф-повара «Адской кухни» показала фигуру в бикини

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Гордона Рамзи Холли поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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