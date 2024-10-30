Дочь шеф-повара «Адской кухни» показала фигуру в бикини

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Гордона Рамзи Холли поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).