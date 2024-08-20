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ВСУ заняли этаж детдома под Курском и использовали детей как щит

ВСУ заняли этаж детдома под Курском и использовали детей как щит

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве щита.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Получается второй Беслан. Нужно окружить и держать пока не сдадутся.
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